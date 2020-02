LAJOTAS DESING patrocinador oficial do Prêmio 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Como amor a primeira vista, a loja LAJOTAS DESING, chegou para preencher uma lacuna a muito tempo existente em Itacaré, com uma inovadora e belíssima proposta para eternizar momentos e inspirações de seus clientes.

Por meio de impressão diretamente em Azulejos, a LAJOTAS consegue imprimir aquela foto, frase ou imagem em azulejos de variados tamanhos que, pela referência afetiva, precisa ocupar aquele lugarzinho especial sobre as mobílias ou paredes da casa, apartamento, escritório, comércio etc.

Além da comodidade e leveza do seu espaço, divertidas imagens expostas nos painéis, qualidade na impressão, bom preço e ótimo atendimento, a LAJOTAS também entrega o produto bem rapidinho, em até 50 min. a inspiração é eternizada no azulejo.

As duas lojas em Itacaré ficam localizadas na Pituba. A primeira, logo em frente ao Supermercado Matheus 1; e a segunda, ao lado da Loja Farol Surf. E mais, além das lojas em Itacaré, a LAJOTAS DESIGN também pode ser encontrada em Barra Grande, distrito de Maraú, localizada na Praça da Tainha.

