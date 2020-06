Laboratório da UESC começa a testar casos de coronavírus nesta sexta-feira (19).

O laboratório e Farmacogenômica e Epidemiologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz ( (Lafem/Uesc) passa a realizar testes a partir desta sexta-feira (19) de COVID -19. Durante participação no programa O Tabuleiro, Ilhéus FM 105.9 , desta quinta-feira ( 18) , o professor George Alburquerque, coordenador do laboratório, informou que na última segunda feira a UESC foi credenciada pelo Laboratório Central da Bahia. “ O Lacen nos mandou 10 amostras, que eles sabiam o resultado. Enviamos para ele com 100% de acerto nos resultados”, contou.

Segundo o professor, o laboratório pode testar 40 amostras por dia e esse número pode aumentar para 200 testes com a chegada de um extrator de RNA, previsto para chegar na próxima semana. “A UESC não coleta a amostra, só recebe da vigilância epidemiológica, mas irá acelerar muito os resultados na região”, explicou.

“Ilhéus ainda tem alta de letalidade. A ideia é antecipar o diagnóstico para que os médicos consigam trabalhar salvando vidas”, pontuou George. Fonte: O Tabuleiro