O astro da NBA Kobe Bryant, de 41 anos, morreu na tarde deste domingo em um acidente de helicóptero, na cidade de Calabas, na Califórnia. De acordo com as informações iniciais, outras quatro pessoas estavam na aeronave e também não sobreviveram à queda. Sua esposa, Vanessa e os filhos, a princípio, não estão entre as vítimas. A informação inicial foi dada pelo site “TMZ” e confirmada por outros veículos americanos, como ESPN e Variety. (Globo Esporte.com).