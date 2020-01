Kayki Araújo vence na etapa de abertura do Rip Curl Grom Search na praia da Ferrugem (SC).

O atleta itacareense Kayki Araújo faturou a categoria Sub 16 na etapa de abertura do Rip Curl Grom Search, na praia da Ferrugem, em Garopaba (SC).

O evento contou com a presença de atletas de todo o país, que desfrutaram de um fim de semana de altas ondas, sol e o público marcando presença na areia.

O Rip Curl Grom Seach é realizado em várias partes do mundo e um dos grandes atrativos é a definição das vagas para a final internacional, que será realizada em algum lugar do Mundo, com os campeões da Sub 16 e Feminino.

Na bateria final, o baiano Kayki Araújo enfrentou o paulista Caio Costa, numa disputa emocionante, com os atletas se revezando na liderança. Com o placar de 14,90 a 13,95, Kayki levou a melhor e levou o título para casa.

“A bateria teve um alto nível, com o Caio defendendo o título e com um surf forte. Eu vim com tudo, muito foco, cheguei uma semana antes para treinar, é uma praia que já competi outras vezes. Estava super confiante, com o aéreo no pé e fiquei muito feliz por alcançar meu objetivo. Esse campeonato foi o mais importante que eu ganhei. Ainda não caiu a ficha, estou muito feliz. É meu último ano de Mirim e vou determinado para o Rio, pretendo levar o título e competir na final do mundial”, declarou Kayki.

Resultados

Sub 16

1 Kayki Araújo (BA)

2 Caio Costa (SP)

3 Léo Casal (SC)

4 Ryan Coelho (PR)

Feminino Sub 16

1 Hiany Hyakutake (SC)

2 Kemily Sampaio (SP)

3 Sophia Medina (SP)

4 Alexia Monteiro (SC)

Sub 14

1 Murilo Costa (SP)

2 Ryan Coelho (PR)

3 Takeshi Oyama (SC)

4 Kauã Campos (SP)

Sub 12

1 Ryan Martins (SC)

2 Kalani Robles (SP)

3 Kailani Rennó (SP)

4 Pablo Gabriel Silva (RJ)

Fonte: SurfBahia