Juninho Espoliano sofre grave acidente de carro.

O Digital Influencer, Youtuber e humorista Juninho Espoliano sofreu um grave acidente automobilístico na madrugada desta quarta-feira (25). Espoliano estava com amigos a caminho da cidade de Cândido Sales (distante 362 km de Ubaitaba), quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Os ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves. As vítimas foram atendidas no hospital de Base em Itabuna. Após o acidente, Juninho gravou um vídeo narrando como tudo aconteceu. (Redação: Ubaitaba Urgente)