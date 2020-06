Juazeiro e Sobral entram em lockdown.

A cidade de Juazeiro do Norte, polo econômico do Cariri cearense, entra – a partir desta segunda-feira (22) – em regime de ‘lockdown’, e a cidade de Sobral, referência na região Norte, permanece por mais sete dias nessa mesma condição. O anúncio foi feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana, no início da tarde deste sábado (20), por meio de uma live, ao lado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. As duas maiores cidades do Interior cearense, que são polos econômico e social nas regiões Norte e Sul, apresentam crescimento progressivo nos casos do novo coronavírus. Sobral já conta com 5.081 infectados – só fica atrás de Fortaleza – e Juazeiro do Norte tem 1.579 casos, segundo a Secretaria de Saúde do Município. Agora, a exemplo do que já vinha ocorrendo em Sobral, a Terra do Padre Cícero terá medidas mais rígidas de isolamento social, implantação de barreiras sanitárias e mais rigor em fiscalização. (RBN).