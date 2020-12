Um tragédia marcou a noite deste domingo (13), em Ubaitaba. Um jovem identificado como Kaully Damasceno, bastante conhecido na cidade sofreu um grave acidente de moto e morreu na ponte que liga as cidades de Ubaitaba e Aurelino Leal, pela BR-101. A informação é do Blog Ubaitaba Urgente. Não foram informadas as circunstâncias do acidente. A BR-101 ficou interditada por mais de uma hora. Kaully era atleta de Jiu-Jitsu. Sua morte causou grande comoção na comunidade de Ubaitaba. Fonte: Giro Ipiaú.