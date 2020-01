Jovem é morto pela namorada em Taboquinhas.

O jovem Robson Santos Viana, de 25 anos, foi morto na madrugada deste domingo, dia 12, por volta das 3h30, com dois golpes de faca (um golpe no peito e outro nas costas) após uma briga com sua namorada Adriene, que foi autora do crime. O fato aconteceu na Rua do Campo, no distrito de Taboquinhas.

Segundo informações de populares, o casal brigava muito por motivos de ciúmes e nesta madrugada ambos estavam embriagados, porém não se sabe a motivação. O crime aconteceu na casa que Robson morava. Adriene se entregou a Polícia Militar e foi apresentada no Plantão Extra da Polícia Civil de Itacaré onde o delegado Paulo de Tarso registrou o flagrante.