Jovem de Serra Grande distrito de Uruçuca depende de transferência de hospital para manter a vida.

Saionara Dias de Melo, uma bela jovem de apenas 23 anos, moradora do Distrito de Serra Grande – Uruçuca Bahia que a pouco esbanjava saúde, depende agora de uma transferência de hospital para manter sua vida.

Familiares, amigos e conhecidos estão desesperados para que Saionara possa ser transferida do Hospital São José na cidade de Ilhéus para aquele que é o único na Bahia que poderá tratar do problema da Jovem: o Hospital Aristides Maltez em Salvador. A jovem tem, segundo os familiares, um tipo raro de linfoma, que evoluiu rapidamente e o hospital da capital é o único da Bahia que tem possibilidade de tratá-la. Porém, devido à questão de regulação (SUREM- Sistema de regulação de urgência e emergência da Bahia) a transferência ainda está pendente.

O site deseja que através desta publicação alguém possa entrar com ajuda para que Saionara volte a sua vitalidade e convivência com os familiares, posto que já está internada a aproximadamente a um mês.

A família disponibilizou os contatos (73) 988515779 (Edleia) e (73) 999982028 (Hermano) e aguarda ansiosa pela transferência de hospital, orações da comunidade e cura da jovem.

Edição 1: Fonte Jardel Felix Edição 2: A pouco Jardel Felix (quem originalmente passou a informação) entrou em contato dizendo que toda a documentação de Saionara consta da cidade de Ilhéus e que a Secretaria de Saúde do Município de Uruçuca tem mantido auxilio, inclusive cedendo ambulância com enfermeiro. De acordo , ainda, com o informante a questão da transferência é necessária, porém as informações que o próprio recebeu é que a moça não tem condição de remoção por estar muito debilitada. Fonte: Ichocolate.