Jequié tem 1º caso confirmado de coronavírus, informa Secretaria de Saúde.

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, juntamente com os demais órgãos de saúde, informou na noite desse domingo (22) que, dos 12 casos notificados no município, três foram descartados e, após análises do material coletado pelo Laboratório Central (LACEN), em Salvador, um caso foi confirmado positivo para coronavírus.

Ainda segundo a secretaria de saúde, o paciente já se encontra em isolamento domiciliar. Não foi informado se o paciente contraiu a doença fora do município. A secretaria também não mencionou a idades da pessoa.

“A Secretaria Municipal de Saúde continua monitorando as ações de combate ao coronavírus, na cidade, enquanto aguarda o resultado dos demais casos notificados e solicita que todas as pessoas fiquem em suas casas, para que, assim, evitem a disseminação do coronavírus”, informa a nota compartilhada pela assessoria da prefeitura.

Fonte: Giro em Ipiaú.