Itapitanga: Câmara aprova aumento de salários em meio à pandemia da Covid-19.

Os vereadores de Itapitanga, no Sul baiano, resolveram aprovar o reajuste do próprio salário e de servidores de cargos comissionados. A medida – publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (26) – foi tomada no mesmo dia em que a Câmara suspendeu as atividades por 20 dias. O motivo foi por conta da pandemia do novo coronavírus. Para aprovar o reajuste, os vereadores se beneficiaram de uma lei [08/2016] que havia aprovado a remuneração de até R$ 6,8 mil para os edis na legislatura 2017/2020.

Até então cada um dos nove vereadores da cidade recebiam R$ 5.950, conforme dados do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA). Além disso, o aumento passa a ser retroativo desde janeiro passado. Pelas contas, a Câmara aumenta a despesa em R$ 4,5 mil mensais só com salário de vereadores, além do retroativo de R$ 9 mil devido aos meses de janeiro e fevereiro deste ano. (Ubatã Notícias)