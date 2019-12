Italo Ferreira vence final histórica contra Medina e é campeão mundial de surfe.

No Havaí, potiguar de 25 anos conquista o título pela primeira vez, evita tri de Gabriel e se torna o terceiro brasileiro a levantar o caneco na elite do surfe mundial.

O Brasil tem um novo campeão mundial de surfe: Italo Ferreira. O surfista de Baía Formosa (RN) venceu a final do Pipe Masters, no Havaí, a última etapa do ano, contra Gabriel Medina e conquistou o título do Circuito Mundial de Surfe (CT) de 2019. Foi a primeira vez na história que dois brasileiros disputaram a final em Pipeline valendo o título mundial. Só os dois continuavam na disputa pelo título durante o último dia do Pipe Masters. Antes da final, a vantagem era de Italo. Líder do ranking, ele seria campeão mundial se fosse eliminado na mesma fase que Medina. Já o bicampeão garantia o tri se acabasse o Pipe Masters uma fase à frente de seu compatriota.

Ítalo entra para o seleto grupo dos campeões mundiais, que também já conta com o próprio Medina (2014 e 2018) e Adriano de Souza, o Mineirinho (2015). O potiguar foi eleito “o estreante do ano” na temporada de 2015 e por muito pouco não esteve na briga pelo título mundial daquela temporada – foi o sétimo ao final da disputa. Desde então, se manteve na elite e se firmou como um dos grandes nomes do surfe mundial. (Globo esporte)