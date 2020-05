Itacaré usa carro fumacê para combater a dengue nos bairros.

A Prefeitura de Itacaré vem atuando firme contra o mosquito da dengue e durante toda essa semana, em parceria com o Governo do Estado, está atuando com carro fumacê nos bairros do município para o combate ao Aedes Aegypti, que é o transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O trabalho está sendo feito nos mais diversos bairros e a orientação é que os moradores deixem as janelas abertas durante a passagem do fumacê, pois o mosquito se esconde em frestas e locais onde as gotículas do veneno não possam grudar em suas asas, o que causa sua morte.

E além do trabalho do carro fumacê, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, entregou para a população três novos equipamentos de fumacê costal que vai intensificar as ações dos bloqueios perifocais que já vem sendo feito nos bairros com maior incidência da doença. Os novos equipamentos são costais, móveis e de fácil manipulação, o que permitirá que os agentes de endemias possam chegar a todos os bairros e até nos locais de difícil acesso. Junto com esses equipamentos a Prefeitura de Itacaré também adquiriu os produtos que serão utilizados para que o trabalho possa ser intensificado de imediato, combatendo os focos do mosquito da dengue.

O carro do fumacê está passando em todos os bairros e os bloqueios com os equipamentos costais são feitos com base nos números de casos da doença. Através de um levantamento feito pela equipe de endemias é verificada a quantidade de casos de dengue registrados no raio de 50 metros quadrados. Esses locais são apontados como prioridade para aplicar o fumacê, com o bloqueio no ciclo de proliferação do mosquito da dengue. Por esse motivo os agentes de endemias destacam a importância da comunidade procurar as unidades de saúde em casos suspeitos da doença, pois a partir daí será feito o levantamento de pessoas com a dengue para intensificar o trabalho nesses bairros com maior incidência.

Paralelo ao bloqueio com o fumacê, as equipes de endemias continuam com o trabalho de combate ao mosquito da dengue nos mais diversos bairros, comunidades e distritos de Itacaré, com o objetivo de promover conscientização da comunidade e eliminar os criadouros das larvas do Aedes Aegypti. Em cada local visitado as equipes orientam a comunidade de que é necessário que todos façam a sua parte, observando que caixa d’água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados, retirando folhas ou outro tipo de sujeira que pode gerar acúmulo de água nas calhas e guardando pneus em locais cobertos.

Também é preciso guardar garrafas com a boca virada para baixo, realizar limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos escoamentos de água, limpar e retirar acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e de geladeiras e utilizar areia nos pratos de vasos de plantas ou realizar limpeza semanal, além de uma série de outras ações.