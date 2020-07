Itacaré ultrapassa 300 casos confirmados de Covid-19.

Através do novo Boletim Epidemiológico Coronavírus, a Secretaria de Saúde de Itacaré confirmou neste sábado, 25 de julho, mais 18 novos casos da COVID-19, e chega a 312 casos no município.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou neste sábado (25) que mais 18 casos de coronavírus (Covid-19), em comparação com o último boletim divulgado. Já o número de curados ao todo são 239 de um total de 312 casos confirmados da doença e 67 deles ativos. Além de 656 casos notificados, 04 internados, 29 aguardando resultado e 142 monitorados. Também foram descartados 299 casos e infelizmente cinco óbitos.

Na distribuição de casos por bairros, o Centro da Cidade está disparado com 63 casos, seguido pelo Bairro Novo com 46, seguido por Passagem com 25, logo depois Vila Marambaia com 22, Pituba 17, Ladeira Grande 10, Marimbondo 8, Angelim 8, Orla 4, Porto de Trás 6, São Miguel 3, Zona Rural 3, Campo Seco 3, Baixa da Gia 2, Ribeirinha 2, Forte 1, Conchas 1, Camboinha 1, totalizando na sede em 235 casos. Já o distrito de Taboquinhas nesse novo boletim teve o Centro com 45 casos, seguido por Cachimbo Seco com 10 casos, Beira Rio 5, Água Fria 3, Vila Maria 3, Pé da Pancada 2, Rua de Palha 1, Fojo 1, Jacutinga 1, Zona Rural com 1, Ponto Novo 1, totalizando 77 casos de coronavírus.

As festas particulares e muitas farras regadas a bebidas e churrascos, as comemorações com aglomerações, jogos coletivos e as reuniões de grupos, principalmente nos finais de semana, tem sido os principais fatores que vem contribuindo com o aumento dos casos de coronavírus em Itacaré.

DENÚNCIAS –73 9 9995 7568 (Whatsapp)

(Itacaré Urgente)