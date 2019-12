Itacaré tudo em clima de paz, segurança e alegria.

Itacaré está realizando um das maiores, mais animadas e tranquilas festas de virada do ano de todos os tempos. Tudo isso contando com o clima de paz e segurança que já toma conta da cidade, além da animação de grandes atrações nacionais e internacionais, a festa do réveillon popular em praça pública, na Praia da Coroinha, orla da cidade, e dos eventos privados, com festas para todos os ritmos, estilos musicais e faixas etárias. Toda essa alegria, paz e segurança estarão unidas às paisagens naturais, as mais belas praias e cachoeiras, a gastronomia e a gente acolhedora que faz de Itacaré um verdadeiro destino completo.

No palco do Réveillon Popular da Praia da Coroinha estarão de apresentando as bandas Parangolé, Adão Negro e Bonde do Andrezão. A realização é da Prefeitura de Itacaré, com o apoio do Governo da Bahia e Câmara de Vereadores. O evento acontecerá na virada do ano, de 31 de dezembro a 1º de janeiro, a partir das 22 horas, e vai contara inda com o show pirotécnico e DJs.

E para garantir o clima de paz, a Polícia Militar já está realizando um trabalho de intensificação da segurança durante toda a temporada de verão, possibilitado muito mais tranquilidade para os itacareenses e turistas. E o trabalho de reforço da segurança já começou com ações estratégicas desenvolvidas pela 72ª Companhia Independente da Polícia Militar. E em parceria com a Prefeitura de Itacaré, a Coelba e Embasa realizou trabalhos de reestruturação de toda a rede elétrica e de abastecimento de água.