Itacaré terá neste domingo cortejo e lavagem das escadarias da igreja.

Pelo segundo ano consecutivo Itacaré vai realizar, neste domingo, dia 29, a Lavagem das Escadarias da Igreja e São Miguel Arcanjo, um evento cultural, turístico, religioso e folclórico que pretende mais uma vez unir a fé, devoção, tradição, folclore e muita alegria. O objetivo é reunir centenas de itacareenses e turistas, das mais diversas religiões, credos e crenças numa grande festa para saudar o novo ano com energias positivas. A realização foi do Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, com o apoio da Prefeitura de Itacaré.

De acordo com a programação, logo cedo acontece a concentração das baianas na Praça do Canhão, com seus trajes típicos, vassouras, aguidás, jarros, flores e muito perfume. A ideia é reviver o melhor da tradição baiana e desejar energias positivas para o ano novo. às 10 horas sai o cortejo da Praça do Canhão, seguindo em procissão até a igreja de São Miguel Arcanjo, onde acontece a lavagem das escadarias.

Uma grande festa vai arcar mais uma vez o evento, com muito samba, alegria, fé e energias positivas. E não vai faltar as rodas de capoeira com seus passos e ritmos, E ao som dos tambores e atabaques as baianas comandarão a alegria no tradicional samba de roda. Além dos grupos e manifestações culturais de Itacaré, a festa contará com a participação de baianas e grupos afros de Ilhéus e de Taboquinhas.

A presidente do Clube da Melhor Idade Alegria de Viver, Diana Quadros, explica que a proposta é de transformar a festa numa tradição para mostrar toda a cultura da cidade, as manifestações folclóricas, os ritmos, as cores, a arte e as belezas da Bahia. O objetivo, segundo ela, é mais uma vez fazer uma grande festa unindo a todos, itacareenses e turistas, para que seja incluído no calendário de eventos da cidade.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, parabenizou os organizadores pela iniciativa de realizar a lavagem da Igreja Matriz de São Miguel, não somente pelo resgate da cultura e da tradição da cidade, como também pela oportunidade de mostrar aos turistas e moradores parte da rica cultura do município. De acordo com ele, tudo o que venha incrementar o turismo, proporcionar atividades de lazer e divulgar a cultura, a arte e o folclore da cidade terá o apoio do governo municipal.