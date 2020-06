Itacaré tem mais 10 casos de pacientes curados de coronavírus.

O município de Itacaré registou nesta quinta-feira(25) mais 10 casos de pessoas que receberam altas médicas e que estão curadas de coronavírus. No total já são 65 pessoas que contraíram a doença, ficaram em isolamento social e estão curados do Covid 19. No mesmo período o município registrou mais 12 casos de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus e agora o número subiu para 127 casos confirmados da doença

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira pela Secretaria de Saúde de Itacaré, através do Serviço de Vigilância epidemiológica, o município tem 338 casos notificados, 127 confirmados, 65 curados, 58 ativos, 01 internado, 16 aguardando resultado e 193 monitorados. Também foram descartados 191 casos e registrados quatro óbitos. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que é preciso manter os cuidados e a proteção, já que os municípios brasileiros estarão enfrentando nos próximos dias um dos momentos mais críticos de contaminação do coronavírus, daí a importância de todos colaborarem cumprindo o isolamento e o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscaras e álcool em gel e, que puder, que permaneça em casa. De acordo com o Comitê de Monitoramento Contra o Coronavírus, desde que foi iniciada a pandemia a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio e serviços não essenciais e a proibição da entrada de pessoas de outras cidades. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar a doença.