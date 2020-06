Itacaré tem cerca de 60% de casos curados de coronavírus.

Em cada rosto de pacientes de Itacaré curados do coronavírus é possível observar um semblante de esperança e fé e a certeza de recomeçar a vida muito mais fortes e com mais alegria de viver. Em nos depoimentos dos pacientes o que chama o que chama a atenção é a emoção, a gratidão pelo atendimento que recebeu, a tristeza de alguns pelo preconceito que sofreu, mas a inabalável fé que levaram a acreditar que sairiam vitoriosos nessa guerra contra a doença.

É nesse clima de esperança e alegria que 18 pacientes vítimas do coronavírus no município já receberam alta médica, estão curadas da doença e já retornaram às suas atividades. Dos 31 casos confirmados de coronavírus em Itacaré, 58 por cento já estão livres da doença. O novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que foram registrados desde o início da pandemia 185 notificações, com 31 casos confirmados, 18 curados, 11 casos ativos, sendo um em internamento hospitalar, 2 óbitos, 113 casos descartados, 44 aguardando resultados e 233 casos em monitoramento.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, comemorou todos esses resultados dos pacientes curados, mas alerta a toda a comunidade que é preciso continuar com os cuidados e permanecer com o isolamento e o distanciamento social. De acordo com o prefeito, é preciso que todos se conscientizem da gravidade da situação, adotem os procedimentos de segurança necessários, usem máscaras, álcool gel e, se puderem, que fiquem em casa. “Somente assim vamos vencer essa guerra contra o coronavírus”, destacou Antônio de Anízio.

E para evitar o surgimento de novos casos, proteger a população e diminuir a proliferação do Covid 19, o prefeito de Itacaré prorrogou os decretos com as medidas que determinam o toque de recolher das 21 horas até as 05 da manhã, prevê o fechamento das barreiras sanitárias e o acesso à cidade à noite e garante o funcionamento apenas dos serviços considerados essências, que são as atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.