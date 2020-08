Itacaré tem 334 pacientes curados de coronavírus e 18 casos ativos.

O trabalho de prevenção, conscientização e combate ao coronavírus continua município de Itacaré com diversas ações sendo realizadas pela Prefeitura, em parceria com a comunidade. E essas ações tem somando resultados positivos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira(11), o município registrou desde o início da pandemia 361 casos de coronavírus e desse total, 338 pacientes estão curados da doença.

Desde que foi iniciada a pandemia a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio e serviços não essenciais e a proibição da entrada de pessoas de outras cidades. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar a doença.