Itacaré tem 120 pacientes curados dos 162 casos confirmados de coronavírus no município.

O município de Itacaré continua na luta contra o coronavírus e no novo boletim epidemiológico divulgado na noite desta sexta-feira, dia 03 de julho, pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou 47 novos casos de pacientes curados de coronavírus, o que representa mais de 74 por cento de todos os caso registrados de covid 19 registrados desde o início da epidemia e que venceram a doença.

No total foram notificados 397 casos, com 815 testes realizados, sendo 353 por PCR 353 e 462 por testes rápidos. Foram confirmados 162 casos, sendo 07 fora do município, 42 por teste rápido ou critério clínico, 120 casos de pacientes curados, 38 casos de pacientes ativos, 02 internados, 04 óbitos, 201 casos descartados, 41 aguardando resultados e 118 em monitoramento.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que é preciso manter os cuidados e a proteção, já que os municípios brasileiros estarão enfrentando nos próximos dias um dos momentos mais críticos de contaminação do coronavírus, daí a importância de todos colaborarem cumprindo o isolamento e o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscaras e álcool em gel e, que puder, que permaneça em casa.

De acordo com o Comitê de Monitoramento Contra o Coronavírus, desde que foi iniciada a pandemia a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio e serviços não essenciais e a proibição da entrada de pessoas de outras cidades. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar a doença.