Itacaré: Sobe para 20 o números de casos confirmados do novo coronavírus no município.

O município de Itacaré registou nesta terça-feira (26) mais oito novos casos confirmado de coronavírus.De acordo com novo boletim epidemiológico, Itacaré tem 20 casos confirmados, sendo 07 curados, 02 internamentos hospitalar, 111 casos notificados, 91 casos descartados, 03 aguardando resultados, 406 em monitoramento, 192 liberados. 01 óbito por coronavírus.

O Comitê de Monitoramento contra o coronavírus reafirma que é preciso que todo o município esteja atento, se preservando contra a doença e denuncie as pessoas que ferem e descumprem as regras do isolamento. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que novas medidas estão sendo adotadas pelo Comitê de Monitoramento como forma de garantir a saúde da comunidade e proteger a população, mas essas ações só terão eficácia e só vai ser possível evitar do coronavírus de todos fizerem a sua parte.