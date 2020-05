Itacaré será destaque neste sábado em programa da TV Aratu/SBT Bahia.

As belezas naturais de Itacaré, as praias, cachoeiras e o roteiro gastronômico que estarão à disposição dos turistas de todo o mundo logo após a pandemia do coronavírus, será destaque neste sábado no programa Dendê na Mochila, exibido pela TV Aratu, emissora da SBT. Em virtude da impossibilidade no momento de realizar gravações presencialmente, o apresentador da TV Aratu, Matheus Boa Sorte, juntamente com a sua produção, entraram em contato com a Secretaria de Turismo de Itacaré solicitando imagens para o Programa Dendê na Mochila.

O programa mostrará para os telespectadores quais os destinos para viajar na Bahia após pandemia do coronavírus e estará apresentando os principais atrativos turísticos de Itacaré com suas belezas naturais, curiosidades e histórias. As imagens de Itacaré foram cedidas pelos parceiros, In9pro e Itacaré Drone.

O episódio vai ao ar nesse sábado, dia 09 de maio, às 12h30min pelo canal da TV Aratu e Facebook da TV Aratu. O programa irá exibir as belas praias de Itacaré, suas cachoeiras, aventuras, esportes e o seu patrimônio cultural. O Dendê na Mochila é um programa de reportagens especiais produzido através de vivências em viagens pela Bahia, Brasil e Mundo, é exibido aos sábados pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.