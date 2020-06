Itacaré segue com curva da Covid-19 em ascensão.

Com 53 casos confirmados e 32 ativos, Itacaré está vivendo o seu momento mais delicado da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Já são 242 notificações, 01 internamento, 03 casos notificados fora do município até o momento. De domingo para hoje, 09 Itacareenses testaram positivo e mais 54 aguardam o resultados, 19 pessoas já estão curadas. A curva deve continuar em ascensão, já que são 54 casos em aguardo, com forte possibilidade de novas confirmações. A transmissão comunitária também vem crescendo.

De acordo com o comitê, desde que foi iniciada a pandemia do coronacvírus a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio e serviços não essenciais e a proibição da entrada de pessoas de outras cidades. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar a doença.

Ainda para evitar o surgimento de novos casos, proteger a população e diminuir a proliferação do Covid 19, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, prorrogou os decretos com as medidas que determinam o toque de recolher das 21 horas até as 05 da manhã, prevê o fechamento das barreiras sanitárias e o acesso à cidade à noite e garante o funcionamento apenas dos serviços considerados essências, que são as atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.