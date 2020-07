Itacaré se prepara para abertura gradual do turismo dia 14 de agosto.

Preparar a cidade para reabrir os equipamentos turísticos de Itacaré já a partir do dia 14 de agosto, de forma gradual, obedecendo a todos os protocolos de segurança e as normas da vigilância sanitária. O anúncio foi feito pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, na tarde desta quarta-feira, durante reunião com representantes do trade turístico, Conselho Municipal de Turismo, Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato Patronal de Hotelaria e Alimentação, Câmara de Vereadores e Polícia Militar.

A reunião contou ainda com a participação dos integrantes do Comitê de Monitoramento contra o Coronavírus, que fizeram um relato da atual situação da doença no município e a importância de continuar o combate ao Covid-19. O prefeito Antônio de Anízio apontou todos os investimentos e ações que vem sendo desenvolvidas na cidade desde o início da pandemia e da importância de todos continuarem na luta contra o coronavírus. Mas destacou que nesse momento de dificuldades é fundamental garantir a saúde, a vida dos moradores e também o retorno da economia do município, mantendo os postos de empregos e gerando renda para os cidadãos e cidadãs.

Antônio de Anízio ressaltou que essa reabertura dos equipamentos turísticos, de forma gradual, só poderá ocorrer se os estabelecimentos atenderem a todos os protocolos de segurança, para não oferecer riscos à saúde dos moradores, empresários, trabalhadores e turistas. No encontro as empresas se comprometeram a atender às medidas de segurança, ao percentual permitido em cada uma das etapas da abertura, bem como o atendimento a todas as normas da vigilância sanitária.

Uma das exigências é que para reabrir é preciso ter o Selo Turismo Seguro Itacaré, que visa certificar os estabelecimentos do setor turístico do município de acordo com os cumprimentos de critérios para adequação das suas instalações e procedimentos para atender protocolos sanitários, de segurança e qualidade no atendimento. O Selo visa promover a segurança e tranquilidade dos colaboradores, visitantes e turistas, com a melhoria contínua dos serviços dos empreendimentos e dos serviços turísticos visando a retomada seguro do turismo de Itacaré.

Para isso ter o Selo Turismo Seguro Itacaré basta fazer o requerimento virtual para solicitação de vistoria “in loco” nas dependências dos estabelecimentos. Os interessados devem acessar o link: https://forms.gle/8QeQFXhCoUmSCrKt6 e preencher o formulário ou solicitar vistoria através do e-mail: Setur [email protected] Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (73) 3251-3922 em horário comercial.