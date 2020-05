Itacaré registra três novos casos confirmados de coronavírus.

Um novo boletim epidemiológico foi divulgado na tarde desta terça-feira(12) pela Secretaria de Saúde, onde aponta que o município de Itacaré registrou mais três casos confirmados de coronavírus, somando até o momento sete registros de Covid 19. De acordo com o boletim, Itacaré possui até o momento 68 casos notificados, 54 descartados, 8 aguardando resultado, 191 monitoramento e 102 pacientes foram liberados. Dos sete casos, a Secretaria de Saúde aguarda o resultado de uma paciente que pode ter sido curada da doença.

O Comitê de Monitoramento explica que o registro desses novos casos só reafirma a necessidade de todos seguirem as regras de isolamento social, evitem aglomerações, usarem máscaras e principalmente dicar em casa. O Comitê também não descartas a possibilidade de adotar medidas ainda mais rigorosas de restrições, além de reforçar as campanhas educativas para que a comunidade se conscientize dos riscos da doença e de como elas podem evitar se realizarem os devidos cuidados.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que todas as medidas estão sendo adotadas pelo Comitê de Monitoramento, como a doação de máscaras, campanhas educativas, desinfecção de espaços públicos, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio. “Tudo tem sido feito para proteger a nossa gente, mas essas ações só terão eficácia e só vamos nos proteger do coronavírus de todos fizerem a sua parte”, complementou o prefeito.