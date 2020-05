Itacaré registra mais um caso confirmado de coronavírus.

O município de Itacaré registou na noite desta quarta-feira (20) mais um caso confirmado de coronavírus. A paciente estava internada no Hospital Regional Costa do Cacau, onde possivelmente contraiu a doença, e permanece em isolamento e tratamento. De acordo com novo boletim epidemiológico, Itacaré tem 108 casos notificados, 72 casos descartados, 27 aguardando resultados, 264 em monitoramento, 174 liberados e 11 casos confirmados. Nenhum óbito por coronavírus foi registrado no município.

No boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde Itacaré aparece com 12 casos registrados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, na verdade um paciente de outro município acabou sendo registrando como residente em Itacaré. O fato já foi comunicado através de ofício enviado para a Secretaria Estadual de Saúde para que seja feita a correção.

O Comitê de Monitoramento contra o coronavírus reafirma que é preciso que todo o município esteja atento, se preservando contra a doença e denuncie as pessoas que ferem e descumprem as regras do isolamento. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que novas medidas estão sendo adotadas pelo Comitê de Monitoramento como forma de garantir a saúde da comunidade e proteger a população, mas essas ações só terão eficácia e só vai ser possível evitar do coronavírus de todos fizerem a sua parte.

Nesta sexta-feira novas medidas foram anunciadas com o objetivo de resguardar a saúde pública nesse período de pandemia. O novo decreto determina o toque de recolher dás 21 horas até às 05 da manhã, prevê o fechamento das barreiras sanitárias e o acesso à cidade à noite e garante o funcionamento apenas dos serviços considerados essências, que são as atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

De acordo com o decreto, fica proibida a circulação de pessoas nas vias públicas, das 21 horas às 05 da manhã, com exceção dos profissionais de segurança pública, de saúde, bem como pessoas em situação de urgência ou emergência médica e a quem estiver prestando socorro. A barreira sanitária situada no quilômetro 06 será fechada das 22 horas às 06 da manhã, sendo permitido o trânsito de profissionais de segurança pública, de saúde, bem como pessoas em situação de urgência ou emergência médica e também a quem estiver prestando socorro.