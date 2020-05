Itacaré registra mais dois casos de coronavírus contraídos fora da cidade.

De acordo com um novo boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira(07) pela Secretaria de Saúde, o município de Itacaré registrou mais dois casos confirmados de coronavírus, somando até o momento quatro casos. Uma paciente é do distrito de Taboquinhas e contraiu o vírus em outra cidade. Ao retornar ao distrito a paciente foi monitorada, ficou em quarentena, fez a coleta por ter vindo de um município com grande número de casos, mas não apresenta os sintomas e segue em isolamento domiciliar com o quadro estável.

O outro paciente estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau e diante do histórico da unidade hospitalar, passou por quarentena, também ficou em isolamento domiciliar e ao fazer o exame apresentou o caso positivo para a doença. Ele também está com o quadro de saúde estável e permanece em isolamento, sendo monitorado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o novo boletim epidemiológico Itacaré apresenta agora 55 casos notificados, 35 descartados, 16 aguardando resultado, 4 casos positivos, sendo todos contraídos fora do município, 147 em monitoramento, 83 pacientes liberados e nenhum óbito por coronavírus.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que esses dois casos novos só reafirma a necessidade de toda a comunidade estar atenta, usar máscaras e ficar em isolamento social. De acordo com ele, todas as medidas estão sendo adotadas pelo Comitê de Monitoramento, como a doação de máscaras, campanhas educativas, desinfecção de espaços públicos, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio. “Tudo tem sido feito para proteger a nossa gente, mas essas ações só terão eficácia e só vamos nos proteger do coronavírus de todos fizerem a sua parte”, complementou o prefeito.