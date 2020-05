Itacaré registra a segunda morte causada pelo Coronavírus no município.

Foi confirmado na manhã desta quinta-feira (28), mais uma morte em razão do Covid-19 no município de Itacaré. Segundo Informações a vítima foi um senhor morador da região do Cajueiro, zona rural de Taboquinhas, ele estava já internado já alguns dias no Hospital Costa do Cacau em Ilhéus. Essa foi a segunda morte confirmada causada pela Covid-19.

De acordo com novo boletim epidemiológico divulgado, Itacaré tem 21 casos confirmados, sendo 07 curados, 141 casos notificados, 93 casos descartados, 30 aguardando resultados, 382 em monitoramento, 216 liberados.

O Comitê de Monitoramento contra o coronavírus reafirma que é preciso que todo o município esteja atento, se preservando contra a doença e denuncie as pessoas que ferem e descumprem as regras do isolamento. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que novas medidas estão sendo adotadas pelo Comitê de Monitoramento como forma de garantir a saúde da comunidade e proteger a população, mas essas ações só terão eficácia e só vai ser possível evitar do coronavírus de todos fizerem a sua parte.