Itacaré registra 2º caso de coronavírus contraído também fora do município.

O município de Itacaré registrou nesta quinta-feira(30) o segundo caso confirmado de paciente com coronavírus. Trata-se de uma pessoa que estava acompanhando o primeiro caso um parente próximo, e que contraiu a doença também no Hospital Regional Costa do Cacau. Ao ter o primeiro caso diagnosticado, a Secretaria Municipal de Saúde de Itacaré buscou todas as pessoas da cidade que tiveram contato com o idoso lá no hospital, já que o paciente contraiu a doença na unidade hospitalar, onde permanece com o quadro estável.

Somente uma pessoa teve o contato com o primeiro caso e a partir de então ficou em isolamento social. Mesmo assintomática, a pessoa realizou o teste e confirmou estar com a doença. Ela permanece o isolamento e sendo monitorada e assistida pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Com esse resultado, o novo boletim epidemiológico de Itacaré apresenta 31 casos notificados, 29 descartados, nenhum aguardando o resultado, 89 estão sendo monitorados, 65 foram liberados dos monitoramentos e dois casos confirmados. Nenhum caso de óbito por coronavírus foi registrado no município.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que mesmo com dois casos confirmados e contraídos fora do domicílio, é preciso que toda a população se proteja, siga as normas de higienização, use máscaras, fique em isolamento e distanciamento social e, principalmente, permaneça em casa.

De acordo com o prefeito, o Comitê de Monitoramento tem adotado todas as medidas de controle e combate à doença e tem feito o possível para evitar a proliferação da doença no município. Mas é preciso que todos colaborem, façam a sua parte, não permitam a entrada de pessoas de outras cidades, evitem trazer parentes de outros municípios e fiquem em casa. Somente juntos será possível combater a doença.