Itacaré reforça fiscalização e medidas de combate ao coronavírus.

A Prefeitura de Itacaré, através do Serviço de Vigilância Sanitária e da Secretaria de Finanças, reiniciou nesta semana um conjunto de ações de prevenção e combate ao coronavírus. As ações estão acontecendo nos mais diversos bairros da cidade, com os agentes da Vigilância Sanitária e fiscais de postura realizando orientações e fiscalizações nos estabelecimentos do comércio, hotelaria, bares e restaurantes. O objetivo é garantir o cumprimento dos protocolos e decretos.

As medidas estão sendo desenvolvidas em todos os turnos durante a semana, para atingir os mais diversos estabelecimentos e também orientar a comunidade sobre a importância de colaborar para evitar a proliferação da doença. Outra ação que vem sendo desenvolvida é a apuração das denúncias feitas pela comunidade. Os moradores e turistas que desejam informar sobre algum estabelecimento ou conduta inadequada de pessoas com relação às normas de segurança devem entrar em contato com a equipe de fiscalização, através do telefone (73) 9861-0619.

Com o aumento nos casos de coronavírus em todo o Brasil, o Serviço de Vigilância Sanitária de Itacaré vem alertando a toda a comunidade, incluindo miradores e turistas, sobre a importância de manter as medidas de segurança e o combate ao Covid-19. De acordo com a equipe de Vigilância Sanitária, o vírus e os perigos continuam, daí a necessidade de todos se protegerem, usando o álcool em gel e as máscaras, medidas que tem sido eficazes na prevenção contra a doença.

Desde que foi iniciada a pandemia do coronavírus a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas e várias outras ações de combate ao Covid-19. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar o aumento de casos de coronavírus.

O prefeito Antônio de Anízio reafirmou que é preciso que todos se conscientizem e façam a sua parte, adotando as medidas de combate à doença. De acordo com o prefeito, é necessário que todos se conscientizem da gravidade da situação, fiscalizem, adotem os procedimentos de segurança necessários, usem máscaras, álcool gel e evitem aglomerações. “Somente assim vamos vencer essa guerra contra o coronavírus”, destacou.