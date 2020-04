Itacaré receberá do Ministério da Saúde mais de R$ 115 mil para combate à Covid-19.

Itacaré receberá do Ministério da Saúde apenas um aporte R$: 115.761,80 para o combate à Covid-19.

Os cofres públicos do estado e dos municípios baianos receberão um reforço para o combate ao coronavírus. Em edição extra do Diário Oficial da União, publicado na noite da última quinta-feira (9), o Ministério da Saúde publicou uma portaria que libera mais de R$ 100 milhões para a Bahia. O município de Itacaré, que até essa quinta-feira (09) não registrou nenhum caso de Coronavírus, receberá R$ 115.761,80 do repasse. Uruçuca terá um aporte de R$: 201.233,52. Já Camamu terá R$: 325.341,09. Ubaitaba R$ 28.305,00 e Ilhéus R$ 3.268.956,97. Veja o valor a receber em outras cidades

Conforme a portaria, o dinheiro deverá ser utilizado para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, de acordo com a necessidade local. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que a quantia liberada corresponde a uma parcela mensal do que cada estado ou município já recebe para ações de média e alta complexidade ou atenção primária. Municípios que recebem recursos para média e alta complexidade terão direito a uma parcela mensal extra, em igual valor. Os que não recebem, terão direito ao valor repassado para a atenção primária, também em igual quantia.