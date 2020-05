Itacaré realizará o Festival Gastronômico Sabores na versão delivery.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo. decidiu inovar, incentivando o consumo da gastronomia local por meio de entrega, com a criação do Primeiro Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery. Tradicionalmente conhecida por reunir os principais restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias e docerias da cidade, o Festival Sabores de Itacaré em tempos de pandemia, inova mais uma vez.

Com o objetivo de fortalecer os empreendedores do ramo da gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia da COVID-19, o Festival Sabores de Itacaré será realizado de 29 de maio a 14 de junho de 2020. As empresas do setor gastronômico da cidade têm data limite de 23 de maio para inscreverem seus pratos, em até duas categorias, entre elas Lanche, Petisco, Prato Principal e Sobremesa.

No novo formato, o tema será “Gastronomia Afetiva”. A ideia é dar liberdade de criação para o estabelecimento, centrado em pratos inspirados em celebrações ao redor da mesa, como reuniões de família e amigos, momentos marcantes de infância e memórias de viagens. Como é tradicional, o Sabores de Itacaré prioriza a utilização de produtos da terra, para valorizar a agricultura familiar local.

O Festival tem o apoio do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré, SENAC, SEBRAE e propõe uma experiência diferente e saborosa para a população, em tempos de recomendação para que permaneçam em casa o máximo do tempo possível.

Para o prefeito de Itacaré António de Anízio, o Festival é uma oportunidade não somente de comercialização das empresas, como também aproximar os estabelecimentos a população, fomentando o comércio e gerando receitas até que as atividades comerciais voltem à normalidade.

Já o secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, reforça que o momento é de inovação e a tecnologia passar a ser um alinhado nesse cenário de pandemia. “Nesse contexto, o delivery surge como uma alternativa segura e possível para a atuação direta desses estabelecimentos ajudando a manter alguns dos seus serviços”.

Saiba mais:

Contato: [email protected], telefone 073 9.9836-1238 ou 075 9.9997-6752