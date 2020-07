Itacaré realiza vacinação contra sarampo até o dia 31 de agosto.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará realizando até o dia 31 de agosto a Campanha de Vacinação contra o Sarampo, tendo como público alvo as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos. O objetivo é imunizar um número cada vez maior de pessoas contra a doença. Em Itacaré a vacinação está disponível na Unidade Básica de Saúde Otto Alencar, no centro da cidade, e nos postos de saúde dos bairros da Passagem e Santo Antônio. Já no distrito de Taboquinhas a vacinação está sendo feita no Posto de Saúde Maria de Lourdes.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explica que o sarampo é uma doença extremamente contagiosa, daí a importância das pessoas nessa faixa etária de 20 a 49 anos procurarem as unidades de saúde mais próxima para a vacinação. Mas é preciso ter cuidados, não deixar para os últimos dias e se dirijam aos postos usando máscaras, álcool gel e evitem aglomerações.

O sarampo é uma doença viral aguda, considerada uma das mais contagiosas, com potencial para ser extremamente grave, afetando principalmente crianças menores de 5 anos, especialmente as mal nutridas e bebês não vacinados, mas que pode acometer também pessoas em qualquer idade não vacinadas. A única medida efetiva de prevenção contra o sarampo é a vacina Tríplice Viral, distribuída gratuitamente nos postos de saúde e que também imuniza contra caxumba e rubéola.

Os sintomas iniciais apresentados pelo doente são: febre acompanhada de tosse persistente, em geral seca e irritativa, irritação ocular (sensibilidade à luz), corrimento do nariz, dores pelo corpo e manchas vermelhas na pele. Entre as complicações da doença, que podem advir da doença, estão: infecções respiratórias, inflamação nos ouvidos, encefalite com dano cerebral, surdez e lesões severas de pele. Em gestantes, o sarampo pode provocar um aborto ou um parto prematuro.