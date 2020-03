Itacaré realiza o cadastramento para emissão da Carteira Nacional do Artesão.

Artesãos e artesãs de Itacaré deverão realizar nesta sexta-feira, dia 06, o cadastramento para a emissão da Carteira Nacional, um documento que, dentre os benefícios, garante a participação em feiras de artesanato nacionais e internacionais, oficinas e cursos e em alguns estados, acesso a incentivos fiscais. O cadastramento deve ser feito nesta sexta-feira das 8h30min às 12 horas e das 13hmin às 17 horas na Secretaria de Desenvolvimento Social de Itacaré, situada ao lado do Clube Pirajá.

A carteira é gratuita e emitida após o registro do artesão no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab). Para confirmação do registro, a aprovação é da Coordenação Estadual de Fomento ao Artesanato. Inicialmente o artesão ou artesã passarão por uma prova de habilidades técnicas, cuja aprovação é da Coordenação Estadual de Fomento ao Artesanato.

Após a aprovação do registro devem ser apresentados os seguintes documentos para a confecção da carteira nacional: RG, CPF, comprovante de residência e foto 3 x 4 colorida. Já para a renovação são necessários o comprovante de residência, carteira vencida ou declaração de extravio e também uma foto 3 x 4 colorida atualizada. Para mais informações, os interessados devem etrar contato com a Coordenação de Fomento ao Artesanato, através dos seguintes números: (71) 3116-6106 / 6191.