Itacaré realiza o cadastramento dos ambulantes para o carnaval.

A Prefeitura de Itacaré estará realizando esse ano um dos maiores carnavais de todos os tempos, contando com grandes atrações e mantendo a tradição da folia. E para garantir a organização da festa, a Prefeitura de Itacaré estará realizando no período de 04 a 11 de fevereiro o cadastramento dos ambulantes que vão trabalhar durante o carnaval.

O cadastramento será feito das 8 às 13 horas na Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, na Praça do Canhão. Os interessados devem apresentar o RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e a certidão de antecedentes criminais. Esse ano os ambulantes serão organizados nas seguintes categorias: drinks, alimentação (barraca e food truck), isopor (bebidas) e alimentação extra (pipoca e baleiro).

O Carnaval 2020 de Itacaré vai contar com a presença de grandes nomes da música nacional e regional que vão fazer a alegria dos itacareenses e turistas. Dentre as atrações já confirmadas pela Prefeitura de Itacaré estão nomes como Unha Pintada, Vinny Nogueira, Tayrone, Ponto de Equilíbrio, Sinho Ferrari, Afrodisíaco, Papazoni, Levi Alvim e muito mais.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, adiantou que essas são apenas algumas das atrações já confirmadas, mas o carnaval terá muito mais, contando com as atrações locais, os blocos carnavalescos, bailes e os trios elétricos para fazer a festa dos foliões. Tudo isso com a tradição e as manifestações folclóricas da cidade, a exemplo dos caretas, blocos alternativos de fantasiados, sambas de roda alegria, animação e muita paz.

Paralelo a todas as atrações, a Prefeitura de Itacaré também estará realizando um trabalho para garantir toda a infraestrutura para receber os turistas, contando com a melhoria do trânsito, o novo acesso às praias que já estará funcionando plenamente e uma eficiente limpeza de toda a cidade. E em conjunto com a 72ª Companhia Independente da Policia Militar será realizado um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante todo o carnaval.

A expectativa, segundo o prefeito, é de atrair para a cidade milhares de turistas de diversas partes do mundo, gerando mais empregos e movimentando a economia de Itacaré. E além do carnaval que será de alegria e grandes atrações, Itacaré também chama a atenção dos turistas pelas belezas naturais, a gastronomia, o turismo de aventuras e o povo acolhedor que faz da cidade um destino turístico completo.