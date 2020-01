Itacaré realiza neste domingo a tradicional festa de Iemanjá.

Uma mistura de fé, devoção e gratidão à Rainha das Águas. Assim será a tradicional festa de Iemanjá município de Itacaré, neste domingo, dia 02 de fevereiro, um evento que reunirá milhares Itacareenses e turistas e unirá de terreiros de candomblé de toda a cidade para saudar e reverenciar a majestade dos mares. A festa de Iemanjá, que já faz parte do calendário turístico da cidade e da tradição do povo de Itacaré, chama a atenção pela união e organização e pela alegria dos fiéis para homenagear um dos maiores símbolos das religiões de matriz africana.

O evento é realizado pelos terreiros de candomblé, com o apoio da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura. De acordo com a programação, às 5 horas será realizada alvorada com os terreiros. Às 14h30min acontecerá a concentração na Praça do Fórum, seguindo às 15 horas com o cortejo terrestre. Já às 16 horas serão realizadas atividades culturais e às 17 horas a saída do cortejo náutico. Logo depois, às 17h30min começam os shows com o grupo É do Samba e às 19 horas se apresenta a cantora Ronara Criola

Considerada como a majestade dos mares, senhora dos oceanos e sereia sagrada, Iemanjá é um dos orixás mas seguidos, reverenciados e respeitados pelos adeptos da religião africana. Iemanjá é a rainha das águas salgadas, considerada como mãe de todos os Orixás, regente absoluta dos lares, protetora da família. Chamada também como a Deusa das Pérolas, Iemanjá é aquela que apara a cabeça dos bebês no momento do nascimento.