Itacaré realiza capacitação sobre boas práticas contra o coronavírus.

Conscientizar toda a comunidade para as atitudes positivas e responsáveis que cada cidadão itecareense deverá adotar na sua comunidade, grupos sociais e empresas para evitar a proliferação do Covid 19 no município. Esse foi o principal objetivo da capacitação sobre “Boas Práticas Contra o Coronavírus”, proferida na manhã desta segunda-feira (29), no Sítio Paraiso, pela farmacêutica e empresária Adriana Linhares, especialista em gestão de qualidade e consultora da BSA Consultoria Empresarial.

A capacitação foi promovida pelos segmentos empresariais da cidade, com o apoio da Prefeitura de Itacaré, e contou com a presença de lideranças comunitárias, agentes de saúde, representantes da Câmara de Vereadores e dos conselhos municipais, agricultores e dirigentes de associações de moradores. A proposta da palestra, segundo informou a empresária Cida Aguilar Lima, foi orientar e conscientizar pessoas que lidam diretamente com a comunidade para que sejam agentes multiplicadores de todas as praticas e medidas que devem ser adotadas para evitar a proliferação da doença.

Durante a capacitação foram transmitidas informações como a importância de lavar as mãos frequentemente com sabonete e o uso do álcool gel, manter uma distância segura entre as pessoas, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço, que deve ser descartado imediatamente, evitar aglomerações e, principalmente, usar máscaras corretamente. Também é preciso evitar cumprimentos com as mãos, com beijos e abraços e também reavaliar agendas de viagens e reuniões.

Já na parte da tarde, também na Pousada Sítio Paraíso, a capacitação foi destinada aos segmentos ligados ao comércio e serviços, como forma de orientar a todos os profissionais dessas áreas sobre as práticas que devem ser adotadas nesse período de pandemia para evitar o contagio do coronavírus. A meta é capacitar cada vez mais profissionais que atuam nessas áreas.

O objetivo foi já preparar os empresários e trabalhadores desses segmentos para que se organizem dentro dos protocolos de segurança e proteção com vistas a abertura do comércio em Itacaré. A Prefeitura, através do Comitê de Monitoramento, e as entidades ligadas ao turismo, comércio e serviços, já estão discutindo e finalizando os protocolos de prevenção para que em muito breve seja possível garantir o funcionamento das empresas de forma segura e sem oferecer maiores riscos de contaminação aos trabalhadores e clientes.