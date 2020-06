Itacaré realiza campanha de fiscalização e conscientização sobre uso de máscaras.

Conscientizar toda a comunidade de Itacaré sobre o uso correto de máscaras como forma de preservar a vida de quem se ama, além de fiscalizar pessoas físicas e estabelecimentos comerciais para que a legislação seja cumprida. Esse é o objetivo da campanha que está sendo feita pela Prefeitura de Itacaré, em parceria com os conselhos municipais de Segurança e Turismo, Sindicato Patronal de Hotelaria e Alimentação e Câmara de Dirigentes Lojistas, como forma de orientar a todos para a importância do uso de máscaras e do isolamento e distanciamento social.

O trabalho consiste na vista aos comércios e ruas dos bairros orientando a comunidade, comerciantes, comerciários e consumidores sobre o uso correto das máscaras como forma de evitar a proliferação do coronavírus e salvar vidas. Além do trabalho de orientação sobre saúde e a necessidade de cumprimento da legislação em vigor, que prevê multas e até cassação do alvará, as equipes distribuem máscaras para quem não tem condições de comprar.

A proposta, segundo explicou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, é que a comunidade se conscientize para a importância do uso das máscaras, protegendo a quem se ama e a cidade possa diminuir cada vez mais os casos de coronavírus para que em muito breve o município volte à normalidade, com o funcionamento do comércio e do turismo.

Durante a realização do trabalho de conscientização as equipes da Prefeitura e voluntários explicam também que o uso obrigatório e correto de máscaras agora é lei em Itacaré e o infrator poderá pagar multa e estar ainda sujeito às sanções previstas no Código Penal Brasileiro. O prefeito Antônio de Anízio publicou o decreto que regulamenta a Lei n. 362, de 17 de junho de 2020, aprovada pela Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para circulação em locais públicos, durante as medidas para enfrentamento da emergência epidemia do coronavírus.

A medida tem como objetivo garantir a saúde da população e regularizar a situação para que Itacaré volte o mais rápido possível à normalidade, com segurança e sem oferecer riscos para a população. De acordo com a lei, a obrigatoriedade do uso de máscara abrange também o deslocamento em veículos, não se aplicando quando o condutor for o único ocupante. O descumprimento ensejará na aplicação de advertência e/ou multa de R$ 100,00 por pessoa sem máscara, sem prejuízo da apuração de ilícitos criminais eventualmente praticados pelas pessoas físicas decorrente de infração à medida sanitária conforme o artigo 268 do Código Penal, e desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal.

Os estabelecimentos públicos e privados que estiverem em funcionamento no município de Itacaré devem exigir o uso de máscaras por seus funcionários, colaboradores e clientes para acesso às suas dependências. O descumprimento da lei, nesse caso, importará na aplicação de advertência e/ou multa, cujo valor será de R$ 500,00 por cada funcionário ou colaborador ou prestador de serviço e cliente sem máscaras, sem prejuízo da apuração de ilícitos criminais eventualmente praticados pelos representantes legais da pessoa jurídica e, ainda, a interdição da atividade, bem como o cancelamento do alvará de licença para funcionamento do estabelecimento.