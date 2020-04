Itacaré realiza bloqueio com o fumacê para combater a dengue nos bairros.

Mais uma ação de combate à dengue está sendo realizada nos bairros de Itacaré, com o objetivo de combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença. Dessa vez a equipe da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Saúde, está realizando o bloqueio perifocal com o fumacê de combate à dengue nos bairros e nos distritos com maior incidência da doença.

Esta semana o trabalho do bloqueio com o fumacê foi realizado nos bairros Santo Antônio (Bairro Novo), Pituba, Passagem e Porto de Trás. Nesta sexta-feira foi a vez do fumacê nos bairros da Marambaia e também no distrito de Taboquinhas. Os agentes de endemias ressaltam que a escolha desses locais como prioritários para realizar o bloqueio perifocal foi com base nos números de casos da doença.

Através de um levantamento feito pela equipe de endemia foi verificado a quantidade de casos de dengue registrados no raio de 50 metros quadrados. Nesses locais foram apontados como prioridade para aplicar o fumacê, com o bloqueio no ciclo de proliferação do mosquito da dengue. Eles destacaram a importância da comunidade procurar as unidades de saúde em casos suspeitos da doença, pois a partir daí será feito o levantamento de pessoas com a dengue para intensificar o trabalho nesses bairros com maior incidência.

Paralelo ao bloqueio com o fumacê, as equipes de endemias continuam com o trabalho de combate ao mosquito da dengue nos mais diversos bairros, comunidades e distritos de Itacaré, com o objetivo de promover conscientização da comunidade e eliminar os criadouros das larvas do Aedes Aegypti, De acordo com o secretário de Saúde, Ricardo Lins, a proposta do governo municipal é continuar esse trabalho dos mutirões e intensificação das visitas nos mais diversos bairros de Itacaré, na sede e nos distritos, com a proposta de envolver, mobilizar e engajar a população na luta contra o Aedes Aegypti.

Em cada local visitado as equipes orientam a comunidade de que é necessário que todos façam a sua parte, observando que caixa d’água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados, retirando folhas ou outro tipo de sujeira que pode gerar acúmulo de água nas calhas e guardando pneus em locais cobertos. Também é preciso guardar garrafas com a boca virada para baixo, realizar limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos escoamentos de água, limpar e retirar acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e de geladeiras e utilizar areia nos pratos de vasos de plantas ou realizar limpeza semanal, além de uma série de outras ações.