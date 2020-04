Itacaré realiza bate-papo ao vivo para esclarecer dúvidas sobre o coronavírus.

A Prefeitura de Itacaré, através do Comitê de Monitoramentos contra o Coronavírus, estará realizando na noite desta quarta-feira(15), um bate-papo ao vivo na página oficial da rede social do Facebook para esclarecer a população sobre os riscos e como se proteger do Covid 19. A conversa será às 19 horas pela página Itacaré Bahia, da Prefeitura Municipal no Facebook, e vai contar com a presença de especialistas da Comissão Técnica do Comitê, que estará esclarecendo as dúvidas e mostrando ainda o quadro atual do coronavírus em Itacaré.

Durante o bate-papo ao vivo no Facebook serão abordados temas com os casos de coronavírus no município, a campanha Mascaras pela Vida, a importância do isolamento social, sintomas da doença e diagnóstico e ainda as estatísticas de como serão os próximos dias em Itacaré. E a comunidade pode participar enviando perguntas e dúvidas que serão esclarecidas pela enfermeira Carla Gonzaga e pelos médicos Lucas Paiva, Sergio Orsini e Francesca Mannini, integrantes da Comissão Técnica do Comitê contra o coronavirus de Itacaré.

O prefeito Antônio de Anízio destacou que a iniciativa tem como objetivo de orientar a comunidade e ao mesmo tempo conscientizar a todos sobre a importância de adotar as medidas de combate a doença. O prefeito voltou a ocupar as redes sociais e veículos de comunicação para alertar a comunidade para a importância do distanciamento social e a necessidade de ficar em casa como forma diminuir os riscos de contaminação do coronavírus.

De acordo com o prefeito, até o momento as medidas de proteção colocaram Itacaré como uma referência regional no combate à doença, fazendo com que até o momento nenhum caso tenha sido confirmado no município. Mas a irresponsabilidade de alguns “teimosos”, que permanecem nas ruas sem as máscaras e sem as medidas de proteção, fazendo aglomerações, colocam em risco a vida deles e de todas as pessoas da cidade.