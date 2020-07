Itacaré realiza a campanha do uso de máscaras em comunidade Ribeirinhas.

A Prefeitura de Itacaré, em parceria com os conselhos municipais de Segurança e Turismo, Sindicato Patronal de Hotelaria e Alimentação e Polícia Militar, continua com a campanha de conscientização e distribuição de máscaras, como forma de orientar a todos sobre a importância de combater o coronavírus. E nesta quarta-feira a equipe de combate ao Covid 19 visitou as comunidades ribeirinhas da Povoação e localidades no entorno, passando por cada uma das casas, orientando os moradores sobre as medidas de proteção e ainda distribuindo máscaras para as famílias.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o objetivo desse trabalho é conscientizar toda a comunidade, dos bairros e da zona rural, sobre o uso correto de máscaras como forma de preservar a vida de quem se ama, além de fiscalizar pessoas físicas e estabelecimentos comerciais para que a legislação seja cumprida. Esta semana o trabalho foi desenvolvido também na comunidade da Associação Assentamento Pancada Grande e nesta sexta-feira a equipe visitará as comunidades dos bairros da Ribeirinha, Porto de Trás e Marimbondo.



A ação de conscientização já foi realizada em bairros como o Centro, Porto de Trás, Marimbondo, Passagem, Pituba, Bairro Santo Antônio, Marambaia e várias outras comunidades. O prefeito Antônio de Anízio informou que as ações de conscientização vão continuar nos mais diversos bairros e distritos, como forma de preservar vidas e mostrar como se proteger contra o Covid 19. O trabalho consiste na vista aos comércios e ruas dos bairros orientando a comunidade, comerciantes, comerciários e consumidores sobre o uso correto das máscaras como forma de evitar a proliferação do coronavírus e salvar vidas.