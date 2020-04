Itacaré: Reabertura total do comércio divide opiniões na cidade.

A reabertura total do comércio de Itacaré tem divido a opinião dos moradores, comerciantes e da administração municipal nos últimos dias.

O problema ocorre tendo em vista o surto mundial do Covid-19, o Coronavírus, que obrigou o município a adotar medidas de enfrentamento, a exemplo do fechamento do comércio, por determinação dos Decretos Municipais 540, 538 e 531.

Ocorre que o fechamento vem dividindo opiniões, já que sem casos confirmados e com reclamações de dificuldades financeiras, comerciantes questionam o fim da quarentena.

Por outro lado, os especialistas em saúde, defendem o isolamento social como medida mais eficaz contra o vírus, e que a retomada das atividades não deve ocorrer de forma tão rápida, sob o argumento que o mês de abril ainda é de início da doença no país, e tal atitude pode alavancar um grande aumento no número de casos.

Em tempo, reuniões virtuais e debates tem gerado questões: retomada da economia ou mais tempo para a preservação da saúde ? A demora na reabertura trará o problema da fome e desemprego, ou evitará um aumento desenfreado de casos? (Notícias de Ubatã)