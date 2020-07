Itacaré: PT indica Genilson e Republicanos indica Júnior Andrade, quem será o vice?

Em Encontro Municipal, o PT de Itacaré indicou a manutenção da chapa, do prefeito Antônio de Anízio e o vice Genilson Souza como pré-candidatos a reeleição nas eleições 2020.

A conservação da chapa majoritária à reeleição, na avaliação unânime do conjunto dos filiados e filiadas, tende a pacificar o processo de composição com os partidos aliados. Pois, busca-se a reeleição de um governo bem avaliado no conjunto de suas ações.

Já o Republicanos reuniu os pré-candidatos a vereadores com o prefeito Antônio de Anisio para tratar das eleições 2020 e durante a reunião foi decidido pelo partido apoio total à pré candidatura de Antônio de Anisio a prefeito e a indicação de Júnior Andrade como vice-prefeito para a composição da chapa que disputará as eleições dia 15 de novembro.

Júnior Andrade que preside o partido na cidade, já foi Secretário de Finanças e também Secretário de Administração e durante esse período capitaneando o partido, Júnior Andrade foi o responsável pela captação de muitos recursos através de emendas parlamentares do governo federal e estadual a exemplo do Recurso para Requalificação da Pituba, um dos maiores equipamento turístico da cidade nos últimos anos.

Ainda falta a reunião do PP com o prefeito Antônio de Anízio, que deve indicar o filiado, ex-vereador e filho do ex-prefeito Jarbas, Jarbinhas como vice-prefeito na chapa. Este segundo os bastidores da política local é o verdadeiro compromisso político do prefeito para as eleições 2020 para consolidar o apoio de Jarbas que foi prefeito por três mandatos e hoje está inelegível.(Itacaré Informa)