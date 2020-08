Itacaré: PSC apresenta Dr. Joca e professora Rita Jussara como possíveis VICE de Charles Gusmão.

O PSC Itacaré apresentou em plenária extra-ordinária, Dr. Joca e Rita Jussara como os possíveis vice-prefeito (a) do pré-candidato a prefeito Charles Gusmão.

A reunião reuniu pré-candidatos a vereadores de diversas regiões do município e lideranças. Comporam a mesa a Presidente do PSC Itacaré, Simone Gusmão, que na eleição passada foi candidata a vice e o Presidente do PSC Jovem, Albert Queiroz.

Dr. Joca é advogado e empresário bem sucedido e é filiado ao Partido REDE. A professora Rita Jussara atua na educação de Itacaré há cerca de 39 anos e tem toda uma história de luta e é filiada desde 2015 ao PSC. Ambos estão passando por uma avaliação popular para definir a chapa para as eleições municipais.