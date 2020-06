Itacaré prorroga decretos contra o Coronavírus.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, publicou que no jornal oficial desta sexta-feira (29), que ficam prorrogados por mais 30 (trinta) dias, os efeitos do art. 4º do decreto nº 528, de 17 de março de 2020, que refere-se justamente a suspensão das aulas e atividade em classe de todas as unidades escolares integrantes

da rede municipal de Educação, bem como de todos os estabelecimentos da Rede Privada de Ensino (superior, médio, fundamental, básico, assim como creches).

Já as medidas Decreto nº 538 do ficam mantidas e estabelecidas por mais 15 (quinze) dias. Entre as medidas a realização de FEIRAS LIVRES, no Município de Itacaré e Distritos.

Os decretos estão sendo prorrogado enquanto houver os riscos de contaminação do Covid 19 no município, como forma de garantir a saúde e o bem-estar da população e evitar o contágio e a proliferação do coronavírus.E a flexibilização dessas medidas nesse período onde a expectativa no Brasil é um aumento de casos de Covid-19, segundo o Comitê, seria colocar em risco a vida de toda a população.

Circula a informação nos bastidores, que ainda está semana será publicado novos decretos, com a grande possibilidade de flexibilização e reabertura do comercio, seguindo o exemplo de outras cidades, entre elas Ubaitaba, Maraú e mais recentemente Ilhéus, mas também depende muito do resultado dos 30 exames que estão em aguardo. Agora só nos resta aguardar.

Confira aqui na integra o decreto publicado na última sexta-feira (29).