Itacaré: Programação cultural marca o aniversário do bairro Marimbondo.

Considerado como um dos bairros mais antigos e tradicionais de Itacaré, o Marimbondo vai comemorar o seu aniversário no dia 26 de janeiro, data do Dia da Cidade. A festa vai contar com alvorada festiva, lavagem do bairro, a tradicional feijoada gratuita, apresentação cultural e show com a banda Samba da Porra. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, e da Associação Comunitária do Marimbondo.

De acordo com a programação do Dia da Cidade, os festejos começam às 05 horas da manhã com a alvorada, seguindo com o tradicional mingau. Às 8 horas será celebrada a missa festiva na Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo. E no bairro do Marimbondo, às 10 horas será a vez da lavagem da Rua 26 de Janeiro, com o cortejo das baianas, seguindo com a programação cultural. Ao meio dia tem a tradicional feijoada para os moradores e turistas, seguindo com apresentações culturais. Às 16 horas será a vez da apresentação da Banda Samba da Porra.

E a festa do Dia da Cidade de Itacaré continua na Praça São Miguel, onde a partir das 17 horas se apresenta o Padre Ednaldo e Banda. Às 20 horas será a vez de Fabio Souza e encerrando a noite de festas com o show de Lincoln e Duas Medidas, a partir das 22 horas. O objetivo, segundo informou o prefeito Antônio de Anízio, é comemorar com alegria esse importante dia para o município, valorizar os moradores da cidade e homenagear a todos os itacareenses que ajudaram ao longo desses anos a construir a história de luta e de desenvolvimento de Itacaré.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, destacou que o município vem atravessando um importante momento de transformações, com obras de requalificação e de fortalecimento do turismo e da agricultura familiar, daí a importância de se comemorar a data em grande estilo, valorizando a cultura local, os valores da terra e o potencial turístico e agrícola da cidade. “E Itacaré tem muito a oferecer, tanto nas belezas naturais, manifestações culturais e também na qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Tudo isso se dá pela força, pela garra e pela determinação do nosso povo”, complementou o prefeito.