Itacaré: Prefeito assina decreto que proíbe a entrada de ônibus, motor-home, carreta e caminhões na cidade.

Com a proposta de melhorar cada vez mais o transito na cidade e evitar os congestionamentos e transtornos, principalmente nesse período da alta estação, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, assinou esta semana o decreto que proíbe a entrada, circulação e estacionamento de ônibus de turismo, motor-home, carreta, caminhões e assemelhados no perímetro urbano do município. A medida foi adotada levando em consideração o aumento demasiado da quantidade de veículos e pessoas na cidade nessa época do ano e ainda a necessidade de organizar o fluxo de veículos no perímetro urbano do município, a fim de evitar congestionamentos que acarretam transtornos para a população;

De cordo com o decreto, a proibição não se aplica aos ônibus que realizam transporte intermunicipal, micro-ônibus e caminhões com um eixo. Os veículos deverão realizar o embarque e desembarque, carga e descarga no quilômetro 06, na Vila Marambaia, podendo utilizar como estacionamento as áreas sinalizadas pelo Município. O translado dos passageiros, turistas, será realizado através de vans e taxis, regularmente licenciados pelo Município. Já O translado de carga deverá ser realizado por veículos de menor porte, devidamente autorizados pela Secretaria de Transporte e Trânsito.

Ainda para melhorar o trânsito na cidade, Itacaré vai contar, já nos próximos dias, com um novo acesso às praias urbanas, no trecho que vai da Ladeira Grande até a entrada da Praia do Resende. As obras, realizadas pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Prefeitura de Itacaré, chegam a sua fase de conclusão. De acordo com os responsáveis pelos serviços, a pavimentação asfáltica já foi concluída, tanto no trecho que dá acesso às praias, como também da entrada do Bairro Santo Antônio (Bairro Novo).

No momento estão sendo feitos os serviços de colocação dos meios fios, iluminação e em seguida passará para a sinalização horizontal e vertical. A previsão é de que já no carnaval o acesso seja liberado para a passagem dos itacareenses e turistas, facilitando o trânsito e evitando congestionamentos no centro da cidade. Logo depois dos festejos a obra vai continuar.