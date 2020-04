Itacaré: População lota agência da Caixa por conta do Auxílio Emergencial.

Itacaré registra nesta quinta-feira (23) mais um dia de imensas filas na Agência da Caixa Econômica. As filas, que alcançam pelo menos 300 metros, são formadas por pessoas que buscam acesso ao benefício do auxílio de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal. Além dos benefícios, muitas pessoas estão indo ao banco para sacar FGTS, buscar informações sobre dia do pagamento do auxilio e Poupança Social Digital, o que contribui ainda mais para a aglomeração.

Ainda não há informações sobre quantos Itacareenses foram contemplados no total com o auxílio emergencial, mas todos dias, milhares de pessoas da cidade e distritos do município e de cidades vizinhas, madrugam na fila, na tentativa de ser atendido, entre eles; Tremembé, Serra Grande, Taboquinhas, Água Fria, Cobí, entre outros, chegam todos dias na tentativa de sacar o beneficio.