Itacaré permanece em alerta, mesmo sem casos registrados de coronavírus.

As medidas de combate ao coronavírus e os decretos de suspensão de atividades e serviços adotadas pela Prefeitura de Itacaré, alertando para a importância do isolamento social, fazem com que a cidade permaneça até o momento sem nenhum caso confirmado de Covid-19. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria municipal de Saúde na tarde deste sábado (04), dos 11 casos notificados na cidade,10 deram negativos e um está aguardando resultado. Nenhum caso foi confirmado e 47 ´pessoas estão em monitoramento e isolamento domiciliar

Mesmo sem casos registrados da doença, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que o município vai continuar com todas as medidas de proteção e vigilância contra o coronavírus. Ele solicitou que a comunidade continue em estado de alerta, principalmente nesse momento onde as projeções mostram que será o pico da contaminação do Covid 19 em todo o Brasil. Uma das medidas para evitar que o coronavírus entre na cidade foi a criação de barreiras sanitárias, fazendo a medição de temperatura e evitando a entrada de pessoas com casos suspeitos da doença.

De acordo com o prefeito, é preciso nesse momento que a comunidade se conscientize dos riscos que todos correm com a contaminação do coronavírus, daí a importância do isolamento domiciliar, ficando em casa e caso tenha a necessidade de sair, que tome todos os cuidados necessários. Também reafirmou que os hotéis, pousadas e donos de casas de aluguel precisam colaborar, evitando receber turistas nesse período. Ele explica que o momento é de combater o coronavírus e logo que essa pandemia passar Itacaré vai fazer uma ampla campanha de divulgação do seu destino turístico, com a oportunidade de realização de negócios. “Mas o momento é de cuidar da vida do nosso povo”, finalizou o prefeito.