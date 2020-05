Itacaré permanece com dois casos confirmados de coronavírus.

Um novo boletim epidemiológico divulgado na manhã desta terça-feira(05) pela Secretaria de Saúde de Itacaré mostra que o município permanece com dois casos registrados de coronavírus, ambos contraídos em outro município. O primeiro é de um paciente que contraiu a doença quando estava em um tratamento renal no Hospital Regional Costa do Cacau e o segundo é da sua filha, que o acompanhava no tratamento.

De acordo com o novo boletim epidemiológico, Itacaré possui 42 casos notificados, 28 descartados, 11 aguardando resultados, 112 em monitoramento, 76 pacientes liberados, 02 confirmados e zero óbito por Covid 19. A cidade está há cinco dias sem o registro de casos de coronavírus, mesmo assim, a Prefeitura de Itacaré, através do Comitê de Monitoramento, destaca a importância de manter todas as regras de proteção para combater a doença.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que mesmo com dois casos confirmados e contraídos fora do domicílio, é preciso que toda a população se proteja, siga as normas de higienização, use máscaras, fique em isolamento e distanciamento social e, principalmente, permaneça em casa.

De acordo com o prefeito, o Comitê de Monitoramento tem adotado todas as medidas de controle e combate à doença e tem feito o possível para evitar a proliferação da doença no município. Mas é preciso que todos colaborem, façam a sua parte, não permitam a entrada de pessoas de outras cidades, evitem trazer parentes de outros municípios e fiquem em casa. Somente juntos será possível combater a doença.